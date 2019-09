Wenn man wissen will, ob die Börse die wacklige Wirtschaft angemessen verarbeitet hat, muss man auf Konjunkturwerte wie Daimler, BASF oder Henkel schauen. Und hier kam es in der Tat zu schweren und ausgedehnten Kursrückgängen, die immer noch anhalten.



Das aber heißt auch: Die gefallenen Engel im Dax sind der Grund dafür, dass die Gesamtkurve nun erstaunlich resistent gegen Rückschläge geworden ist und langfristig eher Spielraum nach oben hat als nach unten.



Natürlich muss das Umfeld dafür stimmen. Die Konjunktur darf nicht völlig abstürzen, sondern sollte spätestens nächstes Jahr wieder langsam aus dem Tal kommen. Die Zinsen sollten auf niedrigem Niveau bleiben, noch weiter in den negativen Raum müssen sie gar nicht gedrückt werden. Und die Unternehmensgewinne sollten sich nach den aktuellen Tiefschlägen (Daimler im zweiten Quartal 1,2 Milliarden Euro Verlust) gegen Ende des Jahres langsam stabilisieren und nächstes Jahr von ermäßigtem Niveau aus wieder zulegen.