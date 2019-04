Wenn Ola Källenius demnächst das Steuer bei Daimler übernimmt, wird es zur größten Umwälzung kommen, seit sich Daimler von dem fehlgeschlagenen Abenteuer mit Chrysler verabschiedet hat. Källenius wird dem Konzern eine neue Struktur unter einer Holding geben, wird das Geschäft um neue Mobilität massiv ausbauen, die Produktpalette in Richtung Elektroantrieb vorantreiben – und bei alldem die Kosten senken. Wenn nur ein Teil dieser Pläne, die Källenius aller Voraussicht nach in der Hauptversammlung am 22. Mai vorstellen dürfte, in den nächsten Jahren Realität wird, sollte Daimler an der Börse weit mehr wert sein als die 63 Milliarden Euro, die das Unternehmen heute auf die Waage bringt.