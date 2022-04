An den internationalen Anleihemärkten läuft derzeit die heftigste Verkaufswelle seit mehr als einem Jahrzehnt. In Amerika sind die Renditen für zehnjährige US-Bonds innerhalb eines einzigen Monats von 1,68 Prozent auf bis zu 2,55 Prozent gestiegen. In Deutschland haben sich die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen in der gleichen Zeit von minus 0,09 Prozent auf bis zu plus 0,71 Prozent erhöht. Die Kurse öffentlicher Anleihen haben dabei in ganzer Breite ihren seit der Finanzkrise von 2008 bestehenden langfristigen Aufwärtstrend gebrochen und mit hoher Dynamik eine neue Richtung eingeschlagen. Selbst wenn es nach einer so heftigen Marktbewegung eine Gegenreaktion geben dürfte, die neue Grundrichtung am Anleihemarkt lautet: Renditen nach oben, Kurse nach unten.