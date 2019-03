Zur Schwäche neigen seit einigen Wochen VW-Aktien. Das liegt weniger an den jüngsten Zahlen und Prognosen, die fielen nicht aus dem Rahmen. Weniger gut kommt bei Investoren an, dass VW die juristischen Probleme in den USA nicht loswird. Zudem ist es eine Enttäuschung, wenn der geplante Börsengang der Lastwagensparte nun verschoben wird.