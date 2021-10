Derzeit verlaufen bei 23 von 40 Dax-Werten die aktuellen Kurse oberhalb der jeweiligen 200-Tagelinie. In dieser positiven Quote von 58 Prozent zeigt sich noch ein leichtes Überwiegen der Käuferseite. Von den acht schwersten Dax-Aktien, die jeweils mehr als 80 Milliarden Euro Börsenwert auf die Waage bringen, zeigen fünf mittelfristig eine stabile Tendenz (Linde, Siemens, Airbus, Deutsche Telekom, Daimler), zwei (Allianz und Volkswagen) sind zwar angeschlagen, aber analytisch günstig. Indexschwergewicht SAP ist in den vergangenen Tagen zwar abermals ins Rutschen gekommen, könnte aber spätestens im Bereich um 110 Euro wieder Tritt fassen. Der Kampf um den großen Trend an den Börsen, der mit dem Rückschlag in der zweiten Septemberhälfte begonnen hat, ist weiterhin offen – mit einer gefühlten Chance von 60 zu 40 Prozent, dass der Dax vielleicht doch wieder rechtzeitig die Kurve kratzt.



Hinweis: Der nächste Dax-Radar erscheint erst wieder Mitte Oktober.



