Riedls Dax-Radar Fünf Favoriten für den Jahresstart an den Börsen

Favorit Nummer zwei könnte Infineon werden. Technologiewerte werden derzeit zwar von der schwachen Marktverfassung der Nasdaq-Börse in Amerika nach unten gezogen, das ändert aber nichts an der Schlüsselposition der Chipindustrie für die Megatrends Digitalisierung, neue Energien und neue Mobilität. In Europa ist Infineon besonders stark dank eines florierenden operativen Geschäfts und guter strategischer Aussichten, vor allem durch den Bau neuer Chipfabriken. Nach dem jüngsten Kursrückgang könnte es für die Aktie zwischen 26 und 29 Euro Gelegenheiten für Nachkäufe geben.



Lesen Sie auch: Ist die Infineon-Aktie jetzt ein Kauf?



In einer vielversprechenden Verfassung ist auch die Allianz-Aktie. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr unter den Folgen seines Hedgefondsdebakels in den USA gelitten. Dabei kommt das operative Geschäft besser voran, als erwartet. Höhere Zinsen machen es der Versicherung leichter, aus umfangreichen Anlagegeldern gute Renditen zu erwirtschaften. Die Nachfrage nach Absicherung ist angesichts weltweiter Krisen und Risiken ein Wachstumsmarkt, die einem Spitzenanbieter wie der Allianz besonders zugute kommt. Die Bewertung der Aktie ist moderat, die Dividende hoch und stabil. Mit dem Anstieg über 190 Euro hat der Kurs in den vergangenen Wochen ein wichtiges Kaufsignal gegeben. In der Korrekturbewegung seit Dezember zeigt die Aktie Stärke – ein gutes Zeichen. In einem freundlichem Börsenumfeld hat die Aktie in den nächsten Wochen Spielraum in den Bereich 220 bis 230 Euro.