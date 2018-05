Riedls Dax-Radar: Fünf Gründe für den Dax-Anstieg – und die größten Risiken

Der anziehende Ölpreis war bisher für die Börsen kein Nachteil. Er signalisiert eine florierende Konjunktur, führt in den großen Förderländern zu sprudelnden Einnahmen, und das kommt auch wieder den europäischen Industrieländern zugute. Die Kletterpartie des Ölpreises seit dem Tief Anfang 2016 war bisher auch nicht so eruptiv, dass dies für die Wirtschaft zu einer Belastung wurde. Parallel dazu zeigen auch andere rohstoffgetriebene Preiskurven nach oben, etwa Erz, Stahl oder Strom.



Ein schnelles Abkippen des Ölpreises ist nicht in Sicht. Auf der einen Seite sehen die Förderländer, dass sich Disziplin auszahlt. Da kann man ruhig, wie zuletzt Saudi-Arabien, auch einmal den Großzügigen spielen und Versorgungssicherheit garantieren. Auf der anderen Seite ist kein Ende des global steigenden Ölverbrauchs in Sicht. Und von einem Paradigmenwechsel wegen der aufkommenden Elektromobilität ist in den realen Zahlen nichts zu spüren.