Die Angst vor einem Rückschlag in den Schwellenländern hat die Aktienmärkte in den vergangenen Monaten belastet, weil den Industrienationen damit große Wachstumsmärkte wegbrächen: schwere Krise in der Türkei, Enttäuschung in Indien, zähe Entwicklung in Russland, Turbulenzen in Südamerika. Nun aber mehren sich die Anzeichen für eine Erholung – und die geht vor allem von den Währungen aus. Initialzündung dafür ist die Aussicht auf eine moderatere Zinspolitik der Fed. Die mehrfachen Zinserhöhungen der US-Notenbank haben in den vergangenen Jahren wertvolles Geld aus den Schwellenländern abgezogen.