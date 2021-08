In der Entwicklung der einzelnen Dax-Branchen spiegelt sich das ebenfalls wider. Volkswagen, BMW, Daimler, Continental, BASF und Henkel, also die Konjunkturwerte, sind schwächer. Auf der anderen Seite fließt das Geld in die defensiven Klassiker; in Deutsche Telekom, E.On, RWE und Deutsche Post. Merck und Linde sind weiterhin die beiden Dax-Werte mit der besten Performance; bei Fresenius wächst die Hoffnung auf einen Turnaround nach den Coronarückschlägen. Siemens, Infineon und SAP, die Technikwerte, sind auf kurzfristigem Konsolidierungskurs, aber insgesamt in guter Verfassung.