Wie ein Stein sackte Conti in wenigen Monaten von 250 auf 150 Euro – in einem Gesamtmarkt, der weitgehend auf der Stelle trat. Wenn es zu einem so massiven Kursverlust kommt, ist das nicht nur auf die schwierige Lage der Autobranche und ihrer Satelliten zurückzuführen. Bei Conti wiegt das umso schwerer, da die Kombination aus rentablem Reifengeschäft und moderner, auf autonomes Fahren und E-Mobilität ausgerichteter Technik an der Börse eigentlich honoriert werden sollte. Zudem ist Conti durch sein Produktspektrum nicht besonders von der Dieselproblematik betroffen.