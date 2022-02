Europa ist zurück an den Kapitalmärkten – aber anders, als sich das viele Anleger und wohl auch die Europäische Notenbank wünschen. Wochenlang standen die Renditen für amerikanische Staatsanleihen im Mittelpunkt des Interesses; ihr dynamischer Anstieg auf fast 1,90 Prozent bei zehn Jahren Laufzeit bestimmte den Takt an den Wertpapiermärkten. Nun, nachdem auch in Europa die Inflationszahlen massiv klettern, zieht auch die Rendite der Bundespapiere an, der wichtigsten Anleihen in der EU.