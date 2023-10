Und so schnell dürfte die Stimmung der Investoren nicht drehen. Sorgen bereitet vor allem der Ölpreis. Der hat zwar in den ersten Tagen nach dem Hamas-Überfall kaum reagiert, ist aber seit 12. Oktober dann von 85 auf 94 Dollar für die Nordseesorte Brent gestiegen. Die Entspannung an den Ölmärkten, die von Ende September bis Anfang Oktober eingesetzt hatte, ist damit fast wieder komplett dahin. Bei einer Verschärfung der Krise im Nahen Osten könnten die Ölnotierungen, ähnlich wie im Herbst 2022, schnell in Richtung 100 Dollar klettern.