Riedls Dax-Radar: Gefährlicher Mix aus Inflation und wackeligen Bonds

An den Anleihemärkten ist damit eine brisante Situation entstanden: Eine einzige, kurze Schwächephase bei den Festverzinslichen könnte dazu führen, dass es sowohl in Europa wie auch in den USA zu einer neuen, regelrechten Verkaufswelle bei den Bonds kommt. In Europa könnten die Renditen für Bonds dann binnen weniger Tage auf plus 0,25 Prozent hochschnellen; in den USA dürfte es in einem Zug zur Marke von 2,0 Prozent gehen. Beides wären klare Anzeichen dafür, dass aus den gesamten Schwankungen der Anleihemärkte seit 2019 eine große, langfristige Zinswende wird, nach der die Renditen auf Jahre hinaus noch wesentlich höher klettern.