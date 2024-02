Die Qualität der Mercedes-Benz-Aktie beeinträchtigt das kaum. Zum einen ist trotz verhaltener Aussichten die Bewertung mit einem Kurs-Gewinnverhältnis um sechs und ein Kurs-Umsatzverhältnis von weniger als 0,5 für einen Premiumanbieter ohne Frage günstig. Zum anderen sind die Gratifikationen an Investoren üppig. Die auf 5,30 Euro je Aktie angehobene Dividende ergibt bei 1,06 Milliarden Anteilen eine Gesamtausschüttung von 5,6 Milliarden Euro. Dazu kommen bis Mitte nächsten Jahres noch drei Milliarden Euro an Aktienrückkäufen. Insgesamt fließen damit weit mehr als acht Milliarden Euro an Aktionäre – das ist mehr als 11 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung.



Leisten können sich die Stuttgarter dies durchaus. Zunächst liegen die Einnahmen aus dem laufenden Geschäft bei deutlich über zehn Milliarden Euro pro Jahr. Die Nettoliquidität im Industriegeschäft ist zuletzt auf ein neues Hoch von 31,7 Milliarden Euro geklettert, ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Und in der Bilanz, die voraussichtlich am 15. März veröffentlicht wird, könnten an die 95 Milliarden Euro Eigenkapital stehen; das wäre ein Drittel der Bilanzsumme inklusive der umfangreichen Finanzgeschäfte (Finanzierung, Leasing).