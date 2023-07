Ein Grund für diese Kursschwäche dürften die ökonomischen Perspektiven in Deutschland sein, die merklich schlechter aussehen als in Amerika. So rechnet etwa das Münchener Ifo-Institut damit, dass auf Deutschland wirtschaftlich nachhaltig schwere Jahre zukommen. Während in den USA also die Zinsen steigen, weil die Wirtschaft robust ist, steigen sie in Deutschland, obwohl die Wirtschaft angeschlagen ist – kein guter Mix für die Aktienmärkte.