Am 14. und am 15. Dezember stehen dazu die nächsten Entscheidungen der amerikanischen Fed und der europäischen EZB an. Der Zinsrückgang bei Anleihen signalisiert, dass die Märkte in ihrer Mehrheit nun von einem kleineren Zinsschritt von nur noch 0,5 Prozentpunkten ausgehen; zudem rechnen sie mit moderateren Signalen für die nächsten Wochen. Von der EZB wird vor allem mehr Klarheit über den Abbau der Notenbankbilanz erwartet, der dann womöglich in den ersten Monaten 2023 starten könnte. Der Nachholbedarf der EZB dürfte ebenfalls dazu beitragen, die Zinsdifferenz weiter zu verringern und damit den Euro anzuschieben.