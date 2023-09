Das zentrale Problem, das hinter diesem schon rituellen Streit steht, ist die mittlerweile enorm ausgeweitete Verschuldung der USA. Derzeit ist das Land gemessen an der Wirtschaftsleistung mit 122 Prozent verschuldet. Das ist zwar weniger als im Ausnahmejahr der Corona-Krise 2020, als 133 Prozent erreicht wurden; doch es reiht sich nahtlos in den seit Jahrzehnten währenden Aufwärtstrend ein: Zur Jahrtausendwende lag die Verschuldung um 50 Prozent, kletterte dann 2012 auf über 100 Prozent und könnte nach jüngsten Schätzungen Ende des Jahrzehnts in Richtung 140 Prozent steigen.