Im Vergleich zu den Fahrzeugaktien sind die Energieversorger bei ihrer großen Wende schon weiter fortgeschritten. Bei E.On kommt nun wieder Bewegung in den Kurs, weil sich durch die Innogy-Aufteilung in diesem Jahr ein Umsatzschub abzeichnet. Zudem profitiert die Aktie davon, dass E.On die zuletzt schwierige Situation auf dem britischen Energiemarkt mit Nachdruck angeht. Noch in diesem Jahr könnten E.On-Aktien das wichtige Niveau um 10 Euro erreichen.