Riedls Dax Radar Gegen die Zinsangst: Neue Favoriten für wackelige Börsen

Im Dax zeigt sich das besonders am Überflieger Infineon. Trotz starker Zahlen und glänzender Aussichten, vor allem des vielversprechenden Verhältnisses von Auftragseingang zu Umsatz (Book to Bill), kommt die Aktie seit vier Monaten nicht mehr richtig voran. Mit dem jüngsten Rückschlag auf bis zu 30 Euro ist Infineon genau auf die 200-Tagelinie abgesunken. Zumindest kurzfristig sollte sie von hier aus eine Erholung in Richtung 35 Euro starten. An den guten Aussichten des Unternehmens und dem enormen Bedarf an Chips für Fahrzeuge, Sicherheitstechnik und dem Internet der Dinge hat sich nichts geändert.