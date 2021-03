Seinem Geschäft mit erneuerbaren Energien verdankt Neuling Siemens Energy den Aufstieg in den Dax. Windkraftanlagen sind ohne Frage ein Wachstumsmarkt, dazu kommt die besondere Fantasie, die das Thema grüner Wasserstoff bei Investoren weckt. Allerdings, das Geschäft mit erneuerbaren Energien ist eine schwankungsreiche Angelegenheit. Die Tochtergesellschaft Siemens Gamesa, in der die Windanlagenaktivitäten gefasst sind, hat im vergangenen Jahr fast eine Milliarde Euro Verlust gemacht – obwohl das Umfeld für Windkraft eigentlich sehr gut ist. Auch im ersten Quartal war die Windsparte mit 118 Millionen Euro operativem Gewinn vor Umbaukosten alles andere als hochrentabel. Da erzielt das Geschäft mit klassischer Kraftwerkstechnik derzeit auch keine schlechteren Margen. Und das dürfte durch ein umfangreiches Sparprogramm in den nächsten Jahren deutlich rentabler werden