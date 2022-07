Für einen kurzen Moment sah es so aus, als ob die Europäische Notenbank nun mit ungewohntem Nachdruck gegen die Inflation vorgehen wolle – als sie am Donnerstag die Leitzinsen um einen halbes Prozentpunkt statt um die angenommenen 0,25 Prozentpunkte anhob. In gleichem Atemzug aber sprach EZB-Chefin Christine Lagarde nur von einer Vorverlegung und nicht von einer Verstärkung der Zinserhöhungen. Das kam an den Märkten weniger gut an, denn es lässt für die nächsten Monate ein schwieriges Umfeld erwarten: