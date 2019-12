Der langjährige Durchschnitt hat sich mittlerweile bei knapp neun Prozent Plus eingependelt. Auch das ist ein respektables Ergebnis, vor allem gemessen an der durchschnittlichen Anleiherendite, die mit minus 0,3 Prozent derzeit immer noch im negativen Terrain liegt. Für langjährige Anleger, die über Perioden von fünf oder mehr Jahren anlegen, ist dies ein wichtiges Argument, das generell für ein Investment in Aktien spricht.