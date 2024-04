Als der Goldpreis von August 1976 bis Januar 1980 in seiner Jahrhunderthausse von 104 auf 850 Dollar kletterte, kam es am deutschen Aktienmarkt zu einer mehrjährigen Schwankungsphase. Bei der nächsten Goldrally von August 2001 bis März 2008 spielte sich an den Börsen zunächst noch das Ende der 2003er-Hightech-Baisse ab, bevor es dann fünf Jahre steil nach oben ging – bis zur großen Finanzkrise 2008. Beim Gold-Bullenmarkt von Sommer 2018 bis Sommer 2020 ging es an den Aktienmärkten richtungslos nach unten und nach oben, besonders heftig in der Zeit der Coronaturbulenzen.