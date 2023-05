Die Stabilisierung, die nun seit Oktober vergangenen Jahres läuft, ist zunächst ein mechanischer Reflex auf die Renditeentwicklung: Je weniger Zinsen es für neue Anleihen gibt, desto attraktiver werden die schon notierten Anleihen – und umgekehrt. Darüber hinaus aber sind Bonds sensible Seismografen, weil Anleiheinvestoren in der Regel ganz besonders auf Sicherheit bedacht sind. Schon im Oktober und November 2021, also kurz vor dem großen Einbruch an den Aktienmärkten, gab der Rex durch neue Tiefpunkte und ein niedrigeres Hoch erste Warnsignale. Aktuell deutet die Entwicklung in die andere Richtung: Durch den Anstieg auf 127 Punkten hat der Rex schon ein höheres Tief ausgebildet; ein erster Schritt zu einer möglichen Wende. Ein zweiter, wichtiger Schritt wäre ein Anstieg über das Niveau von 128 Punkte hinaus.