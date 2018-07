Ein massiver Umbau kündigt sich bei Continental an. Die drei Schwerpunkte Reifen, Zulieferung und Antriebe kommen unter das Dach einer Holding. Die Antriebssparte soll dann an die Börse gebracht werden, die Reifen dürften vorerst im Konzern bleiben. Operativ hat sich Conti seit Jahren in diese Richtung entwickelt. So gesehen wird dazu nun die unternehmerische Form nachgereicht.