Fazit für den Dax: An der weiterhin moderaten Linie der Fed sollte sich vorerst nichts ändern. Bis zum nächsten Sitzungstermin am 15. Dezember dürfte der geldpolitische Rahmen damit wie bisher bleiben, für die Wochen danach ist das zumindest sehr wahrscheinlich. Eine Eskalation bei den Teuerungsraten wäre natürlich ein Risiko. Wie groß das an den Märkten dann eingeschätzt wird, lässt sich am besten am weltweit wichtigsten Zinsbarometer ablesen, den Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen. Hier lagen die Spitzen in diesem Jahr bisher zwischen 1,70 und 1,75 Prozent. Solange dieses Niveau nicht nachhaltig überschritten wird, dürfte von einer substanziellen Zinsgefahr nicht die Rede sein.