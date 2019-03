Gemessen an den Schlusskursen ist der Dax in der Aufwärtsphase von 10.435 Punkte auf 11.750 gestiegen. Das waren etwa 1300 Punkte Gewinn. Wenn er in klassischer Weise davon 40 Prozent wieder abgibt, wären das rund 500 Punkte Korrekturpotenzial, also eine Zielzone bis etwa 11.200 Punkte hinab. Aus kurstechnischer Sicht gibt es in diesem Bereich mehrere Unterstützungen.