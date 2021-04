Daimler erzielt allein in den USA 24 Prozent seines gesamten Konzernumsatzes. Diese starke Stellung ist vor allem auf die Truck-Sparte zurückzuführen. Im vergangenen Jahr verkaufte Daimler in Nordamerika 139.400 Trucks, fast doppelt soviel wie in der gesamten EU. Schon eine normale wirtschaftliche Erholung könnte die Verkaufszahlen wieder in Richtung des bisherigen Rekordabsatzes führen, der bei rund 200.000 Trucks lag. Daimler Trucks North America ist nicht nur der größte Hersteller von Schwerlastfahrzeugen in Nordamerika, Daimler ist hier zudem auch mit typischen amerikanischen Marken wie Freightliner, Western Star und - bei Omnibussen - Thomas Built Buses unterwegs. Eine besondere Chance liegt im Ausbau neuer, umweltfreundlicher Antriebstechniken. Mit dem führenden amerikanischen Motorenhersteller Cummins hat Daimler gerade eine neue strategische Partnerschaft geschlossen.