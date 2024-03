Dennoch wächst seit nunmehr gut sechs Wochen kurzfristigem Aufwärtstrend (seit dem jüngsten Tief vom 17. Januar) die Wahrscheinlichkeit einer zumindest vorübergehenden Korrektur. Damit dürfte es wenig angebracht sein, zuletzt gut gestiegenen Aktien jetzt noch hinterherzulaufen. Wer im Markt ist, kann kurzfristige Positionen eventuell mit knappen Stoppkursen absichern. Am langfristig stabilen Trend sollte sich bis auf Weiteres nichts ändern – selbst wenn der Dax in einer Korrektur im Frühjahr noch einmal in den Bereich 17.000 bis 16.500 Punkte abtauchen sollte.



