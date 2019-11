Während der Dax vom Tief Anfang Oktober in der Spitze bisher zwölf Prozent gut gemacht hat und in die Nähe seines Allzeithochs gekommen ist, sind an den Kapitalmärkten die Zinsen deutlich gestiegen. Die Renditen amerikanischer Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit haben sich seit September von 1,5 Prozent auf 1,9 Prozent erhöht, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von minus 0,7 Prozent auf minus 0,2 Prozent. So stark haben die Zinsen seit zwei Jahren nicht mehr zugelegt.