An der Börse überwiegt derzeit die Angst, Henkel könnte zu seinem eigenen, schwierigen Haarpflegegeschäft ein zweites, schwaches Geschäft dazukaufen und dazu auch noch zu viel bezahlen. Diese Skepsis hat den Vorteil, dass die Gefahr einer weiteren Enttäuschung gering ist – egal ob Henkel nun zum Zuge kommt oder nicht.



Sollten die Henkel-Manager im Fall eines Zuschlags die klassische Marke Wella wider Erwarten doch erfolgreich in ihr Portfolio integrieren, liegt darin auch eine Chance für die Aktie. Deren Notierungen halten sich derzeit stabil über 90 Euro, ein gutes Zeichen.



Fazit für den Dax: Nach zwei starken Marktphasen (August bis September, Oktober bis November) ist der Gesamtmarkt reif für eine mehrwöchige Korrekturphase. Dass steile Kursanstiege wie am Dienstag (19. November) nicht fortgesetzt werden, sondern es zu einem schnellen Abverkauf kommt, ist ein Warnsignal. Auch der Dow Jones hat derzeit im Bereich zwischen 27.700 und 28.100 Punkten eine Konsolidierung eingeleitet. Im Dax ist vorerst Spielraum bis auf 13.000 Punkte und dann in einem zweiten Schritt eventuell bis 12.500 Punkte. Neue Impulse dürfte es dann wieder von der nächsten Fed-Sitzung geben. Die findet am 10. und 11. Dezember statt.