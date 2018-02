Riedls Dax-Radar: Hochspannung am US-Markt, gefährliche Schwäche im Dax

Ausgerechnet im aktuell so starken US-Aktienmarkt sieht Vermögensverwalter Jens Ehrhardt derzeit das größte Risiko. Er geht sogar so weit, den Einbruch von Anfang Februar mit den ersten Schockwellen vor dem großen Crash von 1929 zu vergleichen. Die fundamental größte Gefahr liegt für ihn in steigenden Zinsen und einer Verkaufswelle am Anleihemarkt. Das entscheidende markttechnische Risiko dazu ist die Überspekulation in Amerika, die sich in einem zu hohen Optimismus zeigt. Sein Rat: Unterm Strich sollten Anleger derzeit lieber vorsichtig sein.