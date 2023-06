Die Bedenken sind nicht aus der Luft gegriffen. Kanada und Australien sind starke Rohstoffländer. Die hier wichtigen Preiskurven sind zwar von ihren Spitzen weit entfernt, aber immer wieder gibt es steile Zwischenerholungen. In Kanada ist die Inflation zuletzt mit einer Jahresrate von 4,4 Prozent wieder etwas höher ausgefallen; in Australien ist sie zwar rückläufig, mit rund sieben Prozent im internationalen Vergleich aber hoch. In beiden Ländern ist das Thema Inflation offensichtlich noch nicht so schnell vom Tisch.