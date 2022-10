Gemischte Signale kamen bisher vom Flugzeugbauer Airbus. Zum Halbjahr ging das Kerngeschäft mit zivilen Maschinen zurück, dafür legte das Rüstungsgeschäft zu. Seit einigen Wochen nun stabilisiert sich auch das zivile Geschäft wieder. So wurden im September 55 Maschinen an Kunden ausgeliefert, 16 mehr als im August. Allerdings, nach 437 Maschinen bis Ende September wird es für Airbus eng, das gesteckte Ziel von 700 Auslieferungen in diesem Jahr noch zu erreichen. Immerhin sind die Gewinnerwartungen für 2022 nicht zu hoch gesteckt: Banken gehen im Schnitt von einem Rückgang um sieben Prozent aus. Airbus-Aktien sollten damit in der Lage sein, sich in den nächsten Wochen zwischen 90 und 110 Euro zu halten.