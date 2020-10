Der Auslöser für den SAP-Kurssturz ist ernst, aber nicht dramatisch: SAP spürt im klassischen Lizenzgeschäft die Coronapandemie stärker als erwartet und kommt mit der Verlagerung in die Cloud nicht so schnell voran wie geplant. Doch was aus Sicht des Unternehmens wohl nur als strategische Adjustierung vorgesehen war und vom relativ neuen Konzernchef Christian Klein offen kommuniziert wurde, entwickelte an der Börse eine ganz andere, fatale Eigendynamik.