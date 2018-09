Zehnjährige Bundesanleihen bringen derzeit 0,42 Prozent Rendite. Das ist immer noch ein Abschlag von mehr als 2,5 Prozentpunkten gegenüber dem Dollar. Doch sollte es in den nächsten Monaten zum Ende der ultralockeren Geldpolitik in der EU kommen, dürfte die Rendite der Bunds auf 0,6 bis 0,7 Prozent steigen. Der Abstand zu den USA könnte sich dann Schritt für Schritt verringern. Den Euro sollte das in Richtung 1,20 Dollar liften, vielleicht sogar noch etwas höher.



Dem Euro würde eine Entspannung in der Türkei-Krise zugutekommen. So, wie eine wirtschaftlich florierende Türkei in den vergangenen Jahren für Europa ein Vorteil war, wäre eine wirtschaftlich abstürzende Türkei ein Nachteil. Dabei geht es nicht nur um die EU-Unternehmen, die enge wirtschaftliche Beziehungen zur Türkei haben. Es geht um Investitionen der Banken, um türkische Staatsanleihen (die auch hierzulande rege gehandelt werden) und um die Tatsache, dass die Türkei geostrategisch und in der Flüchtlingsfrage eine Schlüsselrolle spielt.