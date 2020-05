Selbst wenn der Dax in den nächsten Wochen noch in die Spanne 11.000 bis 12.000 Punkte vordringen sollte und bis an die 200-Tagelinie (aktuell 12.180 Punkte) käme, würde sich daran nichts ändern. Gerade die Aktien, die zuletzt massiv gekauft worden sind wie etwa Infineon, sind mittlerweile von der Bewertung her schon wieder richtig teuer. Und bei den Aktien, die weiter auf gedrücktem Niveau dümpeln wie MTU, birgt das operative Geschäft unverändert hohe Risiken.