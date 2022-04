Besser als erwartet hat BASF im ersten Quartal abgeschnitten. Der Umsatz des Großchemikers stieg um ein Fünftel auf 23 Milliarden Euro, der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern in gleichem Ausmaß auf 2,8 Milliarden Euro. Netto allerdings sieht es nicht so gut aus, da blieb mit 1,2 Milliarden Euro fast ein Drittel weniger als im Vorjahr. Grund sind die Folgen des Kriegs in der Ukraine, die unter anderem zu 1,1 Milliarden Euro Abschreibungen bei der Öl- und Gastochter Wintershall führte, für Darlehen an der gestoppten Pipeline Nord Stream 2. Ausdrücklich weist BASF-Chef Martin Brudermüller auf die hohen Risiken, die bei einer weiteren, deutlichen Reduzierung der Erdgasversorgung bestehen: BASF müsse dann sogar am größten Standort in Ludwigshafen seine Betriebstätigkeit einstellen.