Sowohl in Amerika wie auch in Europa stehen die High-Tech-Aktien an der Spitze der Erholung. Nasdaq und TecDax sehen überdurchschnittlich gut aus. In der gesamten Breite des Marktes aber ist der Anstieg nicht angekommen: Derzeit verläuft bei 14 Dax-Aktien der aktuelle Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie. Das sind nur 47 Prozent. Obwohl der Gesamtmarkt in den vergangenen sechs Wochen gut gelaufen ist, ist dies weit entfernt von einer gesunden Hausse-Quote, die mindestens bei 70 bis 80 Prozent liegt.