An den guten Aussichten des Dax ändern Rückschläge bei Einzelaktien nichts. Besonders heftig erwischt hat es wieder den Bezahldienstleister Wirecard. Die Branche ist ein Wachstumsmarkt, in dem Wirecard durchaus eine vielversprechende Position hat. Umstritten ist allerdings die Auslagerung umfangreicher Geschäfte an Drittanbieter. Der Vorwurf, es sei hier zu falschen Zahlen gekommen, lastet zum wiederholten Mal auf der Aktie. Bevor das Unternehmen hier nicht für mehr Klarheit sorgt, kommt die Aktie für Anleger nicht infrage. Kurzfristig reicht das Risiko für Wirecard-Aktien bis in den Bereich um 100 Euro.