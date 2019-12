Der Kurseinbruch an den Märkten Ende 2018 war heftig, der Rückgang der Wirtschaft nur leicht. Märkte antizipieren also nicht nur, sie übertreiben dabei in der Regel. Was also, wenn sie aktuell nach oben übertreiben und das dicke Ende dann doch noch kommt?



Wenn man genauer hinschaut, bestehen an der deutschen Börse gar keine besonders großen Übertreibungen. Richtig gut gelaufen ist im Dax seit längerem nur ein Teil der Aktien: Die Versicherer Allianz und Münchener Rück (weil ihr operatives Geschäft stabil ist, die Aktien nicht zu hoch bewertet sind und es gute Dividenden gibt), SAP (weil sich milliardenschwere Investitionen in die Cloud auszahlen), Adidas (weil die Expansion vom Sportartikler zum Lifestylekonzern gelungen ist), Vonovia (weil Vermietung und Immobilien weiterhin stabile Einnahmen versprechen), Linde (weil langfristige Verträge zur Gaselieferung nachhaltige Gewinne erschließen) und die Deutsche Börse AG (weil sie als europäische Handelsplattform und Finanzdienstleister für Profis in Europa eine immer zentralere Stellung einnimmt).