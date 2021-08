Noch hält sich der Index gut oberhalb der Schiebezone des Sommers, die sich vor allem zwischen 15.400 und 15.700 Punkten abspielte. Zur 200-Tagelinie bei 14.700 Punkte hat der Dax einen mittelgroßen Abstand, der typisch ist für eine fortgeschrittene, aber noch nicht überhitzte Aufwärtsbewegung. So gesehen ist derzeit noch keine Gefahr in Verzug, obwohl mit September und Oktober nun zwei statistisch gefährliche Monate bevorstehen. Kurzfristig, für die nächste Woche, wäre es gut, wenn der Dax per Schlusskurs nicht unter 15.700 Punkte rutscht.



