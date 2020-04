Vor allem unter Analysten, Börsenstrategen und großen Investoren in Amerika herrscht weiterhin eine tiefe Verunsicherung. Von einer Trotzhaltung in Krisen, wie das etwa im September 2001 beim Anschlag auf das World Trade Centre der Fall war, sind die US-Börsenkommentatoren derzeit weit entfernt. Für den marktbreiten S&P-500-Index, in dem die 500 wichtigsten amerikanischen Aktien stecken und der aktuell um 2500 Punkte schwankt, rechnen viele Beobachter mit einem Rückgang bis in die Zone 1800 bis 2100 Punkte. Das wäre dann der Bereich, in dem die Aktienhausse seit dem Amtsantritt von Donald Trump ihren Anfang genommen hatte. Die gesamte Trump-Hausse wäre somit durch die Corona-Baisse komplett ausgelöscht.