Wenn Aktienmärkte so impulsive Bewegungen vollziehen, ist das für die Börsen ein wichtiges Signal: Offensichtlich spielt sich an den Märkten etwas ab, das von vielen Investoren, womöglich sogar der Mehrheit, so noch gar nicht bedacht wurde. Ein solcher Shift ist oft ein Zeichen für eine grundlegende Neubewertung des Marktes. Alle längeren Anstiegsphasen an den Börsen, zuletzt Anfang 2023 und davor im Frühjahr 2020, begannen mit ähnlich überraschenden, impulsiven Bewegungen.