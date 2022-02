Für die Aktienmärkte ist das eine schwere Hypothek. In den anziehenden Renditen am Kapitalmarkt steckt die Erwartung, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen in diesem und im nächsten Jahr jeweils mehrmals erhöhen dürfte. Spekuliert wird sogar darüber, dass die Fed wegen der eskalierenden Inflation womöglich schon vor der nächsten Sitzung am 16. März zur Tat schreitet und in einer Notfallsitzung die Zinsen anheben könnte.