Fazit zum Dax: Seit Anfang Juli läuft die Erholung, zunächst wacklig, dann mit klaren Hoffnungssignalen. Die 200er-Linie wurde planmäßig angegangen, danach folgte ein überschaubarer Rückschlag bis zu 12.500 Punkte – und danach der zweite, erfolgreiche Anlauf. Setzt sich die im Juli begonnene Marktphase nach klassischem Muster fort, sollten in den nächsten Wochen 13.000 bis 13.200 Punkte möglich sein. Zu viel Zeit sollte sich der Markt allerdings nicht lassen. Vier Wochen ist der Dax schon gestiegen, viel länger als sechs bis acht Wochen halten mittelfristige, dynamische Phasen im Dax selten an. So gesehen könnte es dann ab Mitte August wieder enger werden.