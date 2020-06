Auch BASF-Aktien kamen in der Spitze am 8. Juni bei Kursen von bis zu 58 Euro an die 200-Tage-Linie und zugleich an die Zone der Tiefpunkte der Jahre 2016 bis 2019. Operativ wird bei BASF das zweite Quartal zwar einen herben Einbruch erleben. Dennoch trägt der Umbau, den BASF in den vergangenen Jahren vorgenommen hat, vermehrt Früchte. Als strategischer Glücksfall erweist sich der Zukauf des lukrativen Saatgut- und Pflanzenschutzgeschäfts, das Bayer im Zuge der Monsanto-Übernahme abtreten musste.