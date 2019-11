Kurzfristig stoßen neben Daimler auch andere Schwergewichte im Dax an Grenzen. SAP erreicht zwischen 120 und 125 Euro sein Allzeithoch. Nachdem die Aktie in sechs Wochen rund 20 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung zugelegt hat, dürfte die Dynamik im Cloud-Geschäft erst einmal gut bezahlt sein, eine Kurskorrektur liegt in der Luft.



Erst recht gilt das für einen Überflieger im Dax, den die wenigsten Anleger auf der Rechnung hatten: Den mit der amerikanischen Praxair fusionierten Linde-Konzern, der mit 105 Milliarden Euro Marktkapitalisierung an der Börse mittlerweile sogar Siemens überholt hat – obwohl Siemens bei Umsatz und Gewinn um ein Vielfaches größer ist. Der starke Kurstrend bei Linde (der vom erfolgreichen Geschäftsmodell langfristiger Lieferverträge beflügelt wird) ist ungebrochen – insofern können langfristige Investoren am Ball bleiben. Allerdings wird die Aktie mittlerweile von der Bewertung fast schon wie eine Pharmaaktie eingestuft. Wer Aktien neu kaufen will, muss solche Apothekenpreise ja nicht unbedingt bezahlen.



Dass der Dax wegen Stockungen bei Industrieaktien und hohen Bewertungen bei Dauerläufern kräftig nachgibt, ist dennoch wenig wahrscheinlich. Denn gleichzeitig rücken nun wieder einige Defensivwerte nach vorne: