Jahrzehntelang lief die Geldpolitik der Notenbanken über die kurzfristigen Zinsen, zu allererst über die administrativen Sätze, in Amerika die Fed Funds Rate. Das lange Ende, die Bonds, blieben dem Markt überlassen. Dann begann mit dem Aufkauf von Staatsanleihen der Einfluss auch auf die langfristigen Zinsen. Nun könnte, als dritte Stufe, eines Tages auch der direkte Zugriff der Notenbanken auf die Anleihezinsen erfolgen. Dann dürften auch in Amerika, wie in den anderen Industrieländern, die Renditen der Bonds in Richtung Null gehen. Eine weitere, schwere Coronawelle in den USA würde diese Entwicklung mit Sicherheit beschleunigen.