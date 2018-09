An den US-Aktienmärkten fallen die Reaktionen bisher moderat aus. Der Dow Jones ging zwar kurz nach der Zinserhöhung in die Knie, hält bis zur Stunde aber seine mittelfristige Aufwärtsbewegung, die seit Anfang Juli läuft. Der Abstand zur steigenden 200-Tage-Linie beträgt etwa fünf Prozent – das ist stabile Hausse, ohne Übertreibung. Dass der Markt am Hoch vom Januar eine Pause einlegt, ist völlig normal. Optimal wäre es, wenn der Dow Jones in den nächsten Wochen den Bereich um 26.000 Punkte verteidigt. Dann könnte es bis Jahresende noch einen Anstieg über das bisherige Hoch bei 26.800 Punkten geben.



Zugute kommt dem Markt das Comeback der Technologiewerte. Der Nasdaq-100-Index hat sich im kurzfristigen Bild auf der Basis 7.400 Punkte stabilisiert und ist zuletzt über die Hürde bei 7.600 gekommen. Das ist ein Zeichen von Stärke. Große Einzelwerte wie Apple, Amazon und Microsoft sehen gut aus, haben zuletzt sogar wieder an Dynamik gewonnen.